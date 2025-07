Aviação brasileira cresce 10% no primeiro semestre de 2025

Notícias de Economia – O setor aéreo brasileiro registrou um crescimento expressivo no primeiro semestre de 2025, com 61,8 milhões de passageiros embarcando em voos domésticos e internacionais, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (22) pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O número representa um avanço de 10% em relação ao mesmo período de 2024.

O destaque ficou para os voos internacionais, que transportaram 13,8 milhões de pessoas — uma alta de 15,3%. Já as rotas nacionais movimentaram mais de 40 milhões de passageiros, com crescimento de 8,6%.

PUBLICIDADE

Para o ministro Silvio Costa Filho, os dados indicam uma retomada vigorosa da aviação civil. “Estamos vivendo o melhor momento da história recente da nossa aviação. Se mantivermos esse ritmo, 2025 pode fechar com o melhor resultado de todos os tempos, o que fortalece não apenas o setor aéreo, mas também o turismo, a hotelaria e a economia como um todo”, afirmou em nota oficial.

Leia mais: Chuvas desviam voos e afetam operações no Aeroporto de Manaus

Entre os dez maiores aeroportos do país, o melhor desempenho foi registrado pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O terminal saltou de 6,5 milhões para 8,2 milhões de passageiros no primeiro semestre — um crescimento de mais de 26%.

PUBLICIDADE

Outros terminais também se destacaram. O Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, transportou 6,2 milhões de pessoas, alta de quase 15%. O maior aeroporto do país, o de Guarulhos, em São Paulo, registrou crescimento de 8% no período, movimentando quase 22 milhões de passageiros.

Embora tenha caído uma posição no ranking nacional, o Aeroporto de Brasília também apresentou melhora, com 7,5 milhões de embarques e desembarques — aumento de 7,6% e o melhor desempenho desde 2019.

PUBLICIDADE

Infraestrutura e otimismo

Segundo o secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, o cenário para o segundo semestre é otimista, impulsionado pelos investimentos em infraestrutura e políticas de incentivo ao setor. “O esforço conjunto entre governo e companhias aéreas começa a mostrar resultados concretos”, avaliou.

A expectativa é de que, caso o ritmo de crescimento se mantenha, o Brasil encerre 2025 com novo recorde histórico na movimentação de passageiros, consolidando a recuperação do setor após os impactos da pandemia.