Azul anuncia corte de 53 rotas e encerra operações em 13 cidades durante reestruturação

Empresa em recuperação judicial nos EUA foca operação em hubs principais e reduz voos diários em mais de 10%.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 13:45

Foto: Reprodução

Notícias de Economia – A Azul, uma das maiores companhias aéreas do Brasil, informou nesta sexta-feira (9) que encerrará suas operações em 13 cidades e cortará 53 rotas consideradas menos rentáveis. As mudanças fazem parte do processo de reestruturação interna da empresa, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio deste ano.

A companhia não divulgou quais cidades deixarão de ser atendidas nem quais rotas serão eliminadas, mas explicou que o objetivo é concentrar suas operações nos principais hubs – os aeroportos de Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte) e Recife –, diminuindo a dependência de conexões.

Além do corte de rotas, a Azul pretende reduzir a operação sazonal, limitando voos para destinos internacionais, como Paris, e suspendendo novos voos para Orlando. Atualmente, a empresa realiza cerca de 931 decolagens diárias, que devem cair para 836, uma redução de 10,2%.

Outra mudança anunciada está relacionada ao serviço de bordo, que passará a oferecer “boxes” para café da manhã e lanches, substituindo as refeições tradicionais.

A reestruturação financeira da Azul é realizada por meio do Chapter 11, processo de recuperação judicial nos EUA, onde a empresa busca renegociar US$ 1,6 bilhão em financiamentos e eliminar mais de US$ 2 bilhões em dívidas. O tribunal norte-americano já aprovou as medidas apresentadas pela companhia, garantindo a continuidade do processo de recuperação.

Leia mais: Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília após queda de altitude

