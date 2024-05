Banco do Brics, presidido por Dilma, anuncia liberação de R$ 5,7 bilhões para o RS

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) sediado em Xangai, anunciou a liberação de US$ 1,115 bilhão (R$ 5,750 bilhões) em recursos da instituição para o estado do Rio Grande do Sul. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Dilma expressou solidariedade aos gaúchos e garantiu o apoio do NDB neste momento difícil após as devastadoras chuvas e enchentes que atingiram a região.

“Nós, do Novo Banco de Desenvolvimento, estamos ao lado do povo gaúcho. Vamos destinar recursos para ajudar o Rio Grande do Sul a superar esta tragédia”, afirmou Dilma. Ela destacou que os recursos serão destinados para obras de infraestrutura urbana, saneamento básico, proteção ambiental e prevenção de desastres, visando auxiliar na reconstrução das áreas afetadas e na recuperação das comunidades.

PUBLICIDADE

Dilma Rousseff ressaltou que parte dos recursos será direcionada por meio de parcerias com instituições financeiras brasileiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Essas parcerias permitirão a aplicação eficiente e ágil dos recursos, sem burocracia excessiva, para garantir que as obras e os projetos de recuperação sejam implementados com rapidez.

Do total de US$ 1,115 bilhão, o BNDES receberá aproximadamente metade do montante para financiar projetos voltados para pequenas e médias empresas, proteção ambiental, infraestrutura urbana, água, tratamento de esgoto e prevenção de desastres. O restante será utilizado diretamente pelo NDB para obras de infraestrutura, incluindo vias urbanas, pontes e estradas.

Redação AM POST