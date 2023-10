Bolsa Família contribui com emancipação de beneficiários há 20 anos

Nesta sexta-feira, o Programa Bolsa Família celebra 20 anos de existência, um marco na história do Brasil, que impactou positivamente a vida de milhões de famílias em todo o país. Atualmente, 21 milhões de famílias brasileiras, totalizando 56 milhões de pessoas, recebem assistência financeira por meio do programa de transferência de renda.

O Bolsa Família é conhecido por seu compromisso em aliviar a pobreza e promover a inclusão social, proporcionando um suporte financeiro crucial para as famílias mais necessitadas. Mas sua influência vai além disso: ele tem se mostrado fundamental na promoção de uma melhoria estrutural na vida dos beneficiários, contribuindo para a ascensão econômica e emancipação dessas famílias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos indicadores mais notáveis do sucesso do programa é o fato de que 64% das primeiras crianças e adolescentes beneficiados, conhecidos como “filhos do Bolsa Família,” não dependem mais do auxílio. Isso demonstra a capacidade do programa de criar oportunidades para a educação e o emprego, permitindo que essas crianças alcancem um futuro promissor.

Amélia Moreira, por exemplo, é a primeira da família a ingressar na universidade, onde se tornou professora e pesquisadora. Atualmente, ela está realizando um pós-doutorado em Portugal. Amélia enfatiza que o Bolsa Família desempenhou um papel crucial em sua trajetória: “Ter esse benefício permitiu que tivéssemos segurança alimentar, acesso à educação e prevenção de doenças básicas por meio de vacinação.”

Rosimar Alves de Jesus, mãe solo de sete filhos e camareira de hotel, é outra beneficiária do Bolsa Família. Ela recebe o auxílio há duas décadas e conta que o programa foi fundamental para garantir alimentação para sua família nos momentos mais difíceis. Com o apoio, seus filhos mais velhos concluíram o ensino médio, e os mais jovens ainda dependem do benefício.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ivânia Santos, que está atualmente desempregada, também compartilhou como o Bolsa Família a apoiou em diferentes momentos de sua vida. Ela começou a receber o benefício em 2006 e, após um período sem ele, precisou retornar neste ano devido a um câncer de mama. Ivânia enfatiza que o auxílio permitiu não apenas a compra de alimentos, mas também a busca por melhores oportunidades de emprego e o caminho para superar a necessidade do programa no futuro.

Além de suas conquistas no Brasil, o Bolsa Família também se tornou um exemplo internacional no combate à pobreza. Em 2013, o programa recebeu o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. Para o professor da Universidade de Brasília, Vicente Faleiros, a idealização é que, um dia, programas de transferência de renda não sejam mais necessários, mas até que esse dia chegue, o Bolsa Família continua desempenhando um papel fundamental na correção de injustiças e na diminuição da desigualdade social no país. Isso se deve, em parte, às condicionalidades que o programa impõe, como a obrigatoriedade de manter as crianças na escola e garantir a vacinação, o que contribui para interromper o ciclo da pobreza e melhorar o acesso à educação.