Bolsa Família: veja as datas de pagamento dos benefícios em setembro

Nesta quinta-feira (7), não há alterações previstas no calendário de pagamentos de setembro do PBF (Programa Bolsa Família), divulgado pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), mesmo com o feriado em comemoração da Independência do Brasil. O auxílio começa a ser creditado na segunda quinzena do mês, a partir do dia 18.

A disponibilidade do benefício para saque ou o crédito dos valores em conta bancária é definido pelo último dígito do NIS (Número de Identificação Social). O cidadão cujo NIS tem final 1, por exemplo, vai receber o Bolsa Família no primeiro dia, na segunda-feira (18).

Na terça (19), o auxílio será creditado para as pessoas com NIS terminado em 2, e assim por diante. O último grupo, cujo número de identificação acaba em zero, vai receber os valores em 29 de setembro, a última sexta-feira do mês.

Ainda não foi divulgado o número total de pessoas beneficiadas pelo PBF neste mês.

Veja abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família em setembro:

• NIS final 1: 18 de setembro

• NIS final 2: 19 de setembro

• NIS final 3: 20 de setembro

• NIS final 4: 21 de setembro

• NIS final 5: 22 de setembro

• NIS final 6: 25 de setembro

• NIS final 7: 26 de setembro

• NIS final 8: 27 de setembro

• NIS final 9: 28 de setembro

• NIS final 0: 29 de setembro

Agência Brasil