Bolsonaro anuncia redução do preço da gasolina em R$ 0,25 a partir desta sexta-feira (2°)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou em suas redes sociais uma nova redução no preço da gasolina. Segundo ele, a partir desta sexta-feira (02), o preço médio de venda do litro do combustível da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28, uma queda de R$ 0,25 por litro.

– Nova redução de preços da gasolina! Continua depois da Publicidade – A partir de amanhã, 02/09, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de mais R$ 0,25 por litro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 1, 2022

Em comunicado, a Petrobras informou que “essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

Esta é a 4ª redução de preços anunciada pela estatal desde o dia 20 de julho. No dia 15 de agosto, a Petrobras anunciou o preço de venda da gasolina para as distribuidoras sairia de R$ 3,71 para R$ 3,53, uma queda de cerca de 4,8%, ou R$ 0,18. Em julho, a empresa diminuiu o preço da gasolina duas vezes. No dia 20, a queda foi de R$ 0,20 no preço médio para as dstribuidoras. Uma semana depois, valor médio do litro passou de R$ 3,86 para R$ 3,71, uma redução de R$ 0,15 por litro, ou 3,88%.

Fonte: O Liberal