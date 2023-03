Brasil abre 83,2 mil empregos formais em janeiro, e salário médio sobe

Redação AM POST

O Brasil criou 83,2 mil empregos com carteira assinada em janeiro deste ano, informou hoje o Ministério do Trabalho e Previdência, com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O que dizem os dados:

O resultado é 0,2% melhor do que o registrado no mês anterior, mas houve queda em relação ao mesmo mês no ano passado , quando foram abertas 167.269 vagas no país, segundo dados revisados.

O valor do salário médio de admissão cresceu 4,62%. No mês, os novos contratados receberam, em média, R$ 2.012,78.

O saldo de empregos foi calculado com a diferença entre 1.874.226 contratações e 1.790.929 desligamentos registrados em janeiro. A variação do salário médio reflete o aumento no salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.302.