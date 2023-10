Caixa começa a pagar parcela do Bolsa Família de outubro

A Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento da parcela de outubro do novo Bolsa Família nesta quarta-feira (18), com os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 sendo os primeiros a receberem. Este mês, o programa inclui um benefício adicional destinado a mães de bebês de até seis meses de idade.

Chamado de “Benefício Variável Familiar Nutriz,” esse adicional corresponde a seis parcelas de R$ 50, com o objetivo de garantir a alimentação das crianças. A implementação deste novo acréscimo destinará R$ 14 milhões a 287 mil mães somente neste mês, concluindo a implementação do novo Bolsa Família, conforme informado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Moradores de 98 municípios do Rio Grande do Sul e 160 municípios de Santa Catarina, afetados por chuvas e ciclones extratropicais, receberão seus pagamentos nesta quarta, independentemente do NIS. Além disso, o governo antecipou o pagamento para 55 municípios do Amazonas afetados pela seca.

O Bolsa Família também oferece acréscimos de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, além de um adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os novos adicionais, o valor médio do benefício sobe para R$ 688,97.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social estima que, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcance 21,45 milhões de famílias, com um gasto de R$ 14,67 bilhões.

Desde julho, o Bolsa Família começou a integrar dados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), e como resultado, 297,4 mil famílias foram canceladas do programa devido à renda acima das regras estabelecidas. No entanto, outras 241,7 mil famílias foram incluídas no programa em outubro. A inclusão se tornou possível devido à política de busca ativa, focada nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas que ainda não estavam recebendo o benefício. Desde março, 2,39 milhões de famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família.