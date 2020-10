Caixa libera parcela do auxílio para nascidos em outubro nesta-quarta (28)

Nesta quarta-feira (28), a Caixa vai liberar o último pagamento do auxílio emergencial do Ciclo 3 para os nascidos em outubro . Trata-se da 6ª parcela para alguns beneficiários. Neste mesmo dia, a caixa também pagará a 1ª parcela da extensão do programa.

Além disso, ainda neste mês de outubro, o banco já inicia o pagamento do Ciclo 4, a 7ª parcela do auxílio emergencial para os brasileiros aprovados em abril deste ano. Ainda em 2020, a Caixa depositará a 8ª e a 9ª parcela do auxílio, dentro dos Ciclos 5 e 6, respectivamente.

Confira abaixo todos os calendários de pagamentos do auxílio emergencial.

6ª parcela

Para completar o Ciclo 3, a Caixa ainda depositará o benefício para os nascidos em outubro, nesta quarta-feira (28), aos nascidos em novembro, na quinta-feira (29), e aos nascidos em dezembro, no domingo (1º de novembro).

7ª parcela

Os pagamentos do Ciclo 4, a 7ª parcela para alguns brasileiros, começa no dia 30 de outubro. Na data, os beneficiários nascidos em janeiro receberão o valor de R$ 300 para movimentação na conta digital da Caixa.

8ª parcela

O calendário do Ciclo 5, que contempla a 8ª parcela do auxílio emergencial disponibilizada pela Caixa, começa no dia 22 de novembro, um domingo, para os nascidos em janeiro.

Nesta fase de pagamentos, os depósitos para os beneficiários (dividido por mês de nascimento) serão mais próximos.

9ª parcela

O último calendário previsto pela Caixa, denominado Ciclo 6, terá início no dia 13 de dezembro. Na data, tanto os nascidos em janeiro como em fevereiro terão acesso ao auxílio emergencial.

O banco uniu alguns pagamentos nesta fase para conseguir encerrar com o programa ainda em 2020

Fonte: Istoé