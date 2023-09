Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

Nesta quinta-feira (21), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da parcela de setembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4. Essa parcela representa a quarta com o novo adicional de R$ 50 destinado a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos.

Desde março deste ano, o Bolsa Família também inclui outro adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Com essa adição, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem atende aos critérios para receber ambos os adicionais.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os novos adicionais, a média do benefício é de R$ 686,89. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em setembro, o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 21,47 milhões de famílias, com um gasto de R$ 14,58 bilhões.

Desde julho, passou a vigorar a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Isso permitiu o cancelamento de 237.897 famílias do programa em setembro devido à renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. Por outro lado, outras 550 mil famílias foram incluídas no programa neste mês, graças à política de busca ativa, que se concentra em pessoas vulneráveis com direito ao complemento de renda, mas que não recebiam o benefício. Desde março, mais de 2,15 milhões de famílias passaram a fazer parte do programa.