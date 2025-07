Caminhoneiros cogitam paralisação nacional contra tarifa de Trump que afeta exportações brasileiras

Notícias de Economia – Representantes de caminhoneiros de diversas regiões do Brasil estão discutindo a possibilidade de organizar paralisações e bloqueios de estradas como forma de protesto contra o novo tarifaço anunciado por Donald Trump. A medida, que deve entrar em vigor em agosto, impõe barreiras a produtos brasileiros e poderá afetar diretamente setores como o agro, a indústria e o transporte de cargas.

A articulação tem ocorrido de forma discreta entre lideranças da categoria, entidades ligadas ao agronegócio e representantes da indústria, todos preocupados com os efeitos econômicos da decisão do ex-presidente norte-americano. As conversas ocorrem desde a semana passada e buscam alinhar uma reação conjunta à medida considerada protecionista.

Apesar da proximidade histórica com o ex-presidente Jair Bolsonaro, os líderes do movimento garantem que a eventual paralisação não será uma resposta política à operação da Polícia Federal que teve Bolsonaro como alvo na última sexta-feira (18). A intenção, segundo fontes ouvidas, é manter o foco na pauta econômica, ressaltando os prejuízos que as novas tarifas podem causar ao setor produtivo.

A mobilização ganhou força nas redes sociais e em grupos de caminhoneiros no WhatsApp, onde já se discute a logística para uma possível greve. Por enquanto, não há uma data oficial para o início das paralisações, mas os bloqueios são considerados como uma possibilidade concreta caso o governo federal não apresente ações claras para mitigar os impactos do tarifaço.

A situação revive o fantasma da greve dos caminhoneiros de 2018, que paralisou o país por 11 dias e provocou desabastecimento generalizado. Agora, a tensão aumenta à medida que se aproximam os prazos para a aplicação das novas tarifas nos Estados Unidos, o que pode tornar inevitável uma nova crise logística nacional.