Cartões do Auxílio Estadual são entregues nos municípios de Caapiranga e Fonte Boa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) atuou na entrega de Cartões do Auxílio Estadual nos municípios de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus) e Fonte Boa (a 678 quilômetros). Ao todo, 1.815 cartões emergenciais foram entregues nessas localidades pelo programa do Governo do Estado, ajudando a garantir a segurança alimentar das famílias em situações de extrema pobreza durante a pandemia da Covid-19.

Continua depois da Publicidade

A ação do Idam nos municípios conta com a parceria da Secretaria de Produção Rural (Sepror), prefeituras municipais, Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Em Fonte Boa, segundo o gerente do Idam local, Julio Lins, foram entregues 1.304 cartões do Auxílio Estadual. “Foram 913 cartões na sede do município e 391 cartões destinados a cerca de 70 comunidades ribeirinhas. O Idam está sendo de extrema importância atuando no apoio logístico e administrativo, juntamente com as equipes do FPS e Seas”.

Já em Caapiranga, foram entregues 511 cartões, de acordo com o gerente do Idam no município, Herley Dilahar. “As entregas foram encerradas no último dia 26 de fevereiro, e o trabalho do Idam local foi de suma importância. O instituto é essencial para localizar os beneficiários nas comunidades, pois tem experiência de campo e grandes parcerias com órgãos federais e instituições do município”, explicou.

Continua depois da Publicidade

Programa – O Cartão do Auxílio Estadual dá direito a benefício no valor de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. Os contemplados são selecionados pelo Governo do Estado por meio da base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020. Para a consulta dos beneficiários, foi disponibilizado o site www.auxilio.am.gov.br.

* Com informações da assessoria de imprensa