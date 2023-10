CAS avalia R$ 850 milhões em investimentos e criação de 1.060 empregos

Manaus/AM – O Conselho de Administração da Suframa (CAS) realiza a 311ª Reunião Ordinária, na próxima segunda-feira (2), às 15h (horário de Manaus e 16h de Brasília), por videoconferência, com o propósito de avaliar uma pauta de 29 projetos industriais cujos investimentos totalizam mais de R$ 850 milhões (US$ 167.8 milhões), preveem a geração de 1.060 empregos e faturamento projetado superior a R$ 4,9 bilhões. O evento terá transmissão pelo canal da Autarquia no Youtube.

A quarta reunião do ano de 2023 será presidida pelo secretário-executivo do Ministério de Desenvolvimento, Industrial, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Fernando Elias Rosa, e contará com a participação do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, além de parlamentares, representantes de entidades de classe e governantes da área de atuação da Suframa, entre outros. “Toda realização do CAS é uma demonstração da confiança dos investidores no futuro da Zona Franca de Manaus, bem como uma evidência do compromisso de representantes do povo com o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, observou o superintendente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na pauta estão contidos 11 projetos de implantação e 18 projetos de diversificação e atualização. Entre os destaques está o projeto de implantação da empresa SR Embalagens Plásticas Manaus, para produção de composto termoplástico de resina extrudado (apresentado na forma de grânulos) e chapa, folha, tira, fita, película de plástico (exceto a de poliestireno expansível e a auto-adesiva), com investimentos projetados de R$ 35 milhões e expectativa de geração de 44 empregos diretos.

Outro projeto de implantação destacado é o da empresa Warabu Comércio e Fabricação de Derivados de Cacau, para produção de produto de chocolate com matérias-primas regionais. No caso, uma barra de chocolate de cacau meio amargo contendo açaí.

Entre os projetos de diversificação, sobressai-se o da empresa Lite-on Mobile Indústria e Comércio de Plástico, para produção de placas de circuito impresso montadas, com investimento projetado de R$ 25 milhões e expectativa de geração de 22 novos empregos diretos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST