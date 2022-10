Com governo de esquerda, IFood vai embora da Colômbia e promove demissão em massa

O aplicativo de delivery iFood anunciou, na última sexta-feira (21), que deixará a Colômbia em novembro por uma “decisão estratégica”. O país é governado pelo presidente Gustavo Petro, ex-guerrilheiro de extrema esquerda.

Segundo a Forbes, cerca de 210 pessoas foram demitidas após a decisão de saída do aplicativo no país.

Continua depois da Publicidade

“Durante o processo de encerramento das operações na Colômbia, o iFood oferecerá suporte e informações a todos clientes, entregadores e restaurantes, atendendo a eventuais demandas e dúvidas da melhor maneira possível”, disse a empresa.

Vale lembrar que a entrada do iFood no mercado colombiano aconteceu com a aquisição, em 2020, da plataforma de entregas Domicilios.com. Na época, a companhia brasileira passou a controlar 12 mil restaurantes em 30 cidades, cerca de 40% do mercado local.

Recentemente, a empresa também encerrou as atividades no México, onde estava desde 2016. A partir de agora, o iFood volta a operar apenas no Brasil.

Continua depois da Publicidade

Por fim, o iFood afirmou que as operações no Brasil não serão afetadas.

“O iFood seguirá investindo no Brasil, onde nasceu e é líder, a fim de crescer e oferecer os melhores serviços e oportunidades para seus consumidores e parceiros, dando continuidade a sua jornada de sucesso e excelência” declarou.