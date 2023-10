Congresso quer fundão eleitoral de R$ 6 bilhões em 2024

De olho nas eleições municipais do próximo ano, parlamentares brasileiros estão promovendo uma articulação visando aumentar o fundo eleitoral para até R$ 6 bilhões. Entretanto, essa medida tem gerado divisões no Congresso Nacional, de acordo com informações do jornal O Globo.

A Lei Orçamentária de 2024 já reservou R$ 939,9 milhões para o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. No entanto, alguns parlamentares estão considerando utilizar parte das emendas de bancadas, que atualmente somam aproximadamente R$ 12 bilhões, para cobrir os custos das campanhas eleitorais. Vale destacar que essa realocação não encontra consenso, já que muitos parlamentares alegam que parte do seu capital político decorre da capacidade de entregar obras e serviços nas suas bases eleitorais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações do O Globo, o principal impasse se concentra entre os deputados do “baixo clero”, aqueles que não ocupam cargos de liderança e têm menos influência na divisão dos recursos. Esses parlamentares resistem à ideia de mexer nas emendas de bancadas, as quais são usadas para financiar projetos e serviços diretamente em suas áreas eleitorais.

Outra possibilidade em discussão é a redução do orçamento da Justiça Eleitoral, que atualmente é estabelecido em R$ 9,1 bilhões anualmente. Essa tática é apoiada por integrantes do Partido Liberal (PL) e do Partido dos Trabalhadores (PT).

A disputa em torno do fundo eleitoral e a alocação dos recursos prometem ser temas de intenso debate no Congresso Nacional, à medida que as eleições municipais de 2024 se aproximam. A busca por um consenso entre os parlamentares sobre essa questão crucial continuará sendo uma das principais pautas da política brasileira nos próximos meses.