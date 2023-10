Consumidor pode renegociar dívidas na terceira fase do Desenrola

Depois de renegociar quase R$ 16 bilhões na fase inicial e leiloar R$ 126 bilhões em descontos na segunda etapa, o programa especial Desenrola, que trata da renegociação de dívidas dos consumidores, inicia a terceira fase. Nesta segunda-feira (9), será lançada uma plataforma online para o refinanciamento de dívidas bancárias e de consumo, desde que não excedam R$ 5 mil, destinada a devedores que recebem até duas vezes o salário mínimo.

A B3, a bolsa de valores brasileira, desenvolveu essa plataforma, que pode ser acessada pelo site www.desenrola.gov.br. Para utilizar o serviço, é necessário que o consumidor tenha um cadastro ativo no Portal Gov.br, com uma conta de nível prata ou ouro, mantendo seus dados cadastrais atualizados. A partir disso, o devedor poderá selecionar uma instituição financeira ou empresa participante do programa para iniciar o processo de renegociação. Basta então escolher o número de parcelas desejadas e proceder com o pagamento.

Na plataforma, os credores que oferecem descontos serão listados em ordem crescente de taxas de juros, indo das mais baixas para as mais altas. Durante a fase de leilões, 654 empresas apresentaram suas propostas, com um desconto médio equivalente a 83% do valor original da dívida. Vale ressaltar que, em determinadas situações, o desconto ultrapassou esse percentual, dependendo do setor econômico envolvido.

É importante que os consumidores estejam cientes de que a portaria do Ministério da Fazenda que regulamenta o Desenrola estabelece um prazo de 20 dias, a partir do início do programa, para que as pessoas solicitem a renegociação de suas dívidas. Caso o devedor não realize a renegociação nesse período, outras oportunidades serão concedidas a diferentes pessoas.