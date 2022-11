Declaração de Lula faz Ibovespa perder R$ 156 bilhões em valor de mercado

Redação AM POST

Uma fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a aliados com críticas à “estabilidade fiscal” gerou aversão do mercado ao risco no Brasil. O Ibovespa, índice que reúne as maiores empresas listadas na Bolsa de Valores São Paulo (B3), desabou nessa quinta-feira 10. O pregão fechou o dia com queda de 3,35%, aos 109 mil pontos, maior redução diária desde setembro de 2021. Já o dólar encerrou em alta de 4,1%, cotado a 5,39, a maior em 32 meses.

Com isso, o índice perdeu R$ 156 bilhões em valor de mercado somente ontem. Em dois dias de quedas seguidas, as perdas totais chegaram a quase R$ 250 bilhões. O cálculo foi feito pela consultoria TradeMap, que leva em consideração a variação no valor de mercado de cada uma das companhias que integram o Ibovespa.

Na declaração o petista defendeu que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. “Por que as pessoas são levadas a sofrer por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávits? É preciso fazer tetos de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social do país?”, questionou Lula.

O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga rebateu as falas de Lula contra o teto de gastos.

“Estabilidade fiscal significa menos incerteza e juros mais baixos, o que gera mais investimento e mais crescimento”, explicou Fraga, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. “Simples assim. E mais, aumenta a chance de os recursos beneficiarem os mais pobres”, completou.