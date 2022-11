Dólar cai para R$ 5,37, mas sobe 0,85% na semana

Agência Brasil

Em um dia de moderação no mercado financeiro, a cotação do dólar caiu, mas encerrou a semana com pequena alta. A bolsa de valores, no entanto, recuou pela terceira vez seguida, e chegou ao menor nível desde o fim de setembro.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (18) vendido a R$ 5,375, com queda de R$ 0,027 (0,5%). A cotação chegou a cair mais pela manhã, atingindo R$ 5,32 na mínima do dia, por volta das 9h30. A queda, no entanto, perdeu força durante a sessão.

Com o desempenho de hoje, o dólar encerra a semana com alta de 0,85%. A cotação está distante das máximas observadas ontem (17), quando a divisa chegou a R$ 5,53 no início do pregão. Em novembro, a moeda norte-americana acumula alta de 4,04%.

A bolsa de valores teve mais um dia de perdas. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 108.870 pontos, com queda de 0,76%. O indicador começou o dia em alta, mas reverteu o movimento no fim da manhã e passou a cair. Na semana, o Ibovespa acumula baixa de 3%.

Os investidores continuam atentos à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Entregue ao Congresso na noite de quarta-feira (16), o texto retira até R$ 175 bilhões do teto de gastos para a manutenção do Bolsa Família em R$ 600, o pagamento de R$ 150 extras para famílias com crianças de até 6 anos de idade e exclui até R$ 22 bilhões em excesso de arrecadação que pode ser usado para investimentos.

Com a tramitação da proposta, o Congresso pode reduzir o valor da PEC, no momento em R$ 197 bilhões, ou estipular um prazo para a exclusão do programa social do teto de gastos. A possibilidade de que as negociações alterem o texto apresentado repercutiu bem entre os investidores.