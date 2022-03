Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 189 milhões da Mega-Sena

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Neste sábado (19), foi realizado o sorteio do concurso 2.464 da Mega-Sena, com prêmio acumulado em quase R$ 190 milhões. Ao todo, foram 2 apostas ganhadoras. Cada uma ficou com R$94.690.936,18.

Veja os números sorteados: 02-07-24-43-52-56

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Uberlândia (MG) e Mongaguá (SP). Ambas foram apostas simples. A primeira foi uma “teimosinha”, como chama a loteria federal.

A quina teve 496 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 35.454,28. A Quadra teve 31.802 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$789,94.

O prêmio previsto era de R$ 189.381.872 milhões para as apostas que acertarem as seis dezenas. É o quinto maior prêmio da história dos concursos regulares da Mega-Sena e o maior do ano até o momento.

Veja os maiores prêmios em concursos regulares:

Concurso 2.150 (11/05/2019): R$ 289.420.865

Concurso 2.237 (27/02/2020): R$ 211.652.717,74

Concurso 1.764 (25/11/2015): R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015): R$ 197.377.949,52

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

