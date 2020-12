Eduardo Bolsonaro comemora reabertura do comércio em Manaus: “todo poder emana do povo”

Redação AM POST

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL), comemorou nas redes sociais a revogação de decreto estadual no Amazonas, com medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19, que possibilitou a reabertura do comércio na última semana de 2020, estimada como benéfica para os lojistas devidos festas de fim de ano.

Continua depois da Publicidade

O governador, Wilson Lima, havia decretado o fechamento do comércio até o dia 10 de janeiro devido ao aumento de casos de Covid-19 e superlotação nos hospitais no estado. No entanto, após onda protestos dos empresários, ele revogou a decisão e impôs regras para evitar contágio do vírus.

Na postagem, Eduardo deu a entender que apoia as manifestações. “Todo poder emana do povo”, disse.

Após fim de semana com o comércio fechado foi registrado ontem (28) movimentação intensa de pessoas no Centro da capital send que algumas estavam fazendo as compras sem máscara e aglomeradas.