Entenda como o tarifaço de Trump vai afetar a economia do Brasil e quais setores vão perder mais

Notícias do Brasil – O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano gerou forte repercussão no setor econômico e no governo federal. A decisão, comunicada oficialmente por meio de carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira (9/7), torna o Brasil o país mais atingido por medidas tarifárias entre as 22 nações incluídas na política comercial de Trump.

A medida representa um golpe severo para a economia brasileira, especialmente em um momento de recuperação após o ciclo inflacionário global e os efeitos persistentes da pandemia. “Os Estados Unidos são o terceiro maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China e da União Europeia. Uma tarifa de 50% compromete a competitividade de diversos produtos-chave”, avalia Maurício F. Bento, professor de economia internacional da Hayek Global College.

Segundo ele, setores como o agronegócio, a indústria de base e a mineração devem sofrer os impactos mais imediatos, especialmente em produtos que tinham forte penetração no mercado americano.

Setores mais afetados

No agronegócio, os prejuízos tendem a ser significativos. O café, cuja principal demanda externa vem dos EUA, deve enfrentar forte retração nas exportações, com produtores já antecipando queda nos contratos futuros. A carne bovina, que teve mais de 500 mil toneladas exportadas para os EUA em 2024, e o suco de laranja, com quase metade da produção exportada indo para o mercado norte-americano, também estão sob risco imediato de desaceleração nas vendas.

A indústria nacional, que vinha tentando se recuperar de anos de retração, também deve sentir os efeitos da nova política tarifária. “A Embraer, por exemplo, depende amplamente do mercado dos EUA para suas vendas de aeronaves. Tarifas desse porte podem gerar perda de encomendas e renegociação de contratos”, afirma Bento.

Outros produtos industriais, como autopeças, maquinário e derivados de petróleo — que lideram a pauta de exportações brasileiras, com mais de US$ 2 bilhões apenas em 2025 — também estão no centro da crise.

Na área de mineração, o impacto pode ser ainda mais abrangente. O economista e doutor em Relações Internacionais Igor Lucena destaca o minério de ferro como um dos alvos mais sensíveis. “A perda de competitividade nos EUA pode gerar um efeito cascata na cadeia de mineração, com impactos em transporte, logística, arrecadação estadual e empregos em regiões mineradoras”, explica.

Lucena também alerta para possíveis repercussões contratuais nos acordos de exportação e no transporte marítimo internacional, o que exigirá, segundo ele, “instrumentos jurídicos robustos para mitigar rupturas de mercado e mudanças geopolíticas”.

Impacto no PIB e nos investimentos

Embora o Brasil não seja altamente exposto ao comércio internacional, os efeitos da medida de Trump não devem ser subestimados. O economista André Valério, do Banco Inter, estima uma redução de até 0,5 ponto percentual no PIB de 2025. Ainda assim, ele observa que o país mantém certa proteção pela própria estrutura da sua economia. “O Brasil é relativamente fechado em termos comerciais, o que suaviza o choque. Mas os EUA ainda têm importância estratégica, sobretudo na origem de investimentos diretos estrangeiros”, explica.

Valério também alerta para o risco de fuga de capitais. “Empresas norte-americanas podem rever aportes no Brasil diante do aumento da tensão comercial. Isso afeta o setor produtivo, infraestrutura e até a geração de empregos”, analisa.

Resposta do governo Lula: Lei da Reciprocidade

Diante do anúncio de Trump, o governo Lula avalia medidas baseadas na Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso e sancionada em abril deste ano. O dispositivo permite ao Brasil reagir institucionalmente a medidas comerciais consideradas hostis, com uma série de opções legais e diplomáticas à disposição.

Entre as possíveis retaliações estudadas pelo Itamaraty e pelo Ministério da Fazenda estão:

Sobretaxação de produtos norte-americanos, como medicamentos, filmes, livros e equipamentos industriais;

Suspensão de acordos comerciais bilaterais ou a revisão de compromissos assumidos com os EUA;

Revisão de patentes e direitos de propriedade intelectual, afetando royalties pagos a empresas americanas, especialmente no setor farmacêutico;

Busca por novos mercados e acordos com blocos econômicos alternativos, como ASEAN, Mercosul ampliado e BRICS;

Flexibilização das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), autorizando medidas imediatas para proteger o mercado interno.

De acordo com fontes do Planalto, a orientação do presidente Lula é buscar o diálogo, mas com firmeza. “A sinalização é clara: o Brasil está aberto a negociar, mas juridicamente amparado para reagir de forma proporcional”, disse um assessor direto da Presidência.

Geopolítica e o cenário global

A nova investida de Trump também amplia as tensões no comércio global e pode influenciar outras economias a adotarem medidas semelhantes. Especialistas veem na decisão um gesto político com foco eleitoral. “Trump está mirando seu eleitorado industrial e protecionista, e o Brasil se tornou o alvo da vez por razões mais simbólicas do que econômicas”, analisa Lucena.

Internamente, o movimento também pressiona a política externa brasileira. “A diplomacia de Lula terá de equilibrar interesses comerciais, compromissos multilaterais e a defesa de setores estratégicos nacionais. É uma equação difícil, que pode redefinir a agenda de política externa do governo”, avalia Bento.

Teste à resiliência

A tarifa de 50% imposta pelos EUA às exportações brasileiras representa mais do que uma disputa comercial: é um teste à resiliência da economia nacional, à capacidade de articulação do governo Lula e à estabilidade das relações entre dois importantes parceiros hemisféricos.

Com risco de retração no PIB, queda nas exportações, fuga de investimentos e impacto direto sobre cadeias produtivas estratégicas, a medida exige uma reação firme e coordenada do Estado brasileiro. O uso da Lei da Reciprocidade Econômica, embora delicado, se tornou uma peça central do xadrez político-diplomático que se desenha.