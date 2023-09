Estiagem no Amazonas resulta em aumento de até 50% nos custos de transportes de insumos

setor industrial do Amazonas está enfrentando um aumento significativo nos custos de transporte de insumos e distribuição de produtos devido à estiagem severa que afeta a região e impacta o Rio Madeira. O aumento de custos é estimado em cerca de 40% a 50%.

Este período de estiagem severa ocorre em um momento crítico para a indústria amazonense, que está intensificando sua produção natalina, iniciando em setembro e se estendendo até dezembro, com a distribuição de produtos para todo o país. A Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam) e o Centro de Indústrias do Amazonas (Cieam) alertam que as empresas que atuam na Zona Franca de Manaus (ZMF) estão buscando maneiras de se adaptar e evitar possíveis problemas de desabastecimento.

Nelson Azevedo, vice-presidente da Fieam, destacou que as empresas estão avaliando a possibilidade de mudar o tipo de transporte, como a utilização de balsas com calado mais raso para garantir a chegada de matérias-primas. No entanto, o impacto nos custos já está sendo sentido, com um aumento significativo chegando a 30% a 40%.

O Cieam também aponta que, devido à seca, as embarcações precisam reduzir a velocidade de navegação, resultando em filas no Canal do Panamá. Esse aumento nos custos é repassado aos consumidores, afetando o preço dos produtos.

Augusto César, coordenador da comissão logística do Cieam, expressou preocupação com os quatro primeiros meses de 2024, que é o período de recuperação após a vazante. Se a seca continuar a se intensificar, ele acredita que deve haver medidas alternativas para lidar com esse problema.

A falta de investimentos em infraestrutura na região, como a garantia de calados nas hidrovias do Amazonas e a recuperação da BR-319, é uma preocupação compartilhada por todos os envolvidos. Essas obras poderiam proporcionar uma solução de longo prazo para os desafios causados pelas mudanças climáticas na região.

O Rio Madeira desempenha um papel fundamental na navegação do estado e está enfrentando uma vazante crítica. As autoridades monitoram de perto a situação e as embarcações estão tomando medidas para evitar incidentes, como reduzir a quantidade de carga transportada.

O presidente da Fieam enfatizou a necessidade de buscar alternativas logísticas para enfrentar esses desafios climáticos, destacando que o estado do Amazonas e as comunidades locais estão enfrentando cada vez mais questões relacionadas às mudanças climáticas.