Exportações de café do Brasil para os EUA caem quase 50% em agosto devido ao tarifaço

Notícias de Economia – As exportações de café do Brasil para os Estados Unidos registraram uma forte queda em agosto de 2025, totalizando 193,9 mil sacas entre os dias 1º e 25 do mês. O volume representa um tombo anual de 46,6%, segundo dados do setor.

A retração é atribuída principalmente ao aumento das tarifas comerciais aplicadas aos produtos brasileiros, que encareceram o café nacional no mercado americano. O impacto afeta diretamente produtores e exportadores, que buscam alternativas para reduzir perdas e manter competitividade.

O cenário reforça a necessidade de estratégias comerciais para enfrentar barreiras tarifárias, incluindo a diversificação de mercados e a negociação de acordos internacionais que favoreçam o escoamento do produto.