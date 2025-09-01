A notícia que atravessa o Brasil!

Economia

Exportações de café do Brasil para os EUA caem quase 50% em agosto devido ao tarifaço

Entre 1º e 25 de agosto de 2025, embarques somaram 193,9 mil sacas, uma queda de 46,6%.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 10:45

(Foto: Divulgação)

Notícias de Economia – As exportações de café do Brasil para os Estados Unidos registraram uma forte queda em agosto de 2025, totalizando 193,9 mil sacas entre os dias 1º e 25 do mês. O volume representa um tombo anual de 46,6%, segundo dados do setor.

A retração é atribuída principalmente ao aumento das tarifas comerciais aplicadas aos produtos brasileiros, que encareceram o café nacional no mercado americano. O impacto afeta diretamente produtores e exportadores, que buscam alternativas para reduzir perdas e manter competitividade.

Leia mais: Preço do café moído registra primeira queda após 18 meses de alta

O cenário reforça a necessidade de estratégias comerciais para enfrentar barreiras tarifárias, incluindo a diversificação de mercados e a negociação de acordos internacionais que favoreçam o escoamento do produto.

