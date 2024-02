Faturamento do varejo cresce mais de 7% durante o carnaval

As receitas provenientes das vendas no comércio cresceram 7,7% no Carnaval deste ano, de 9 a 14 de fevereiro, em comparação com o mesmo período festivo de 2023, conforme o Índice Cielo do Comércio Ampliado (ICCA).

O setor varejista destacou-se, especialmente, em Salvador, registrando um aumento de 8,4%. O faturamento também teve um desempenho positivo no Rio de Janeiro, com um aumento de 8,3%, em Florianópolis, com 7,7%, e em Belo Horizonte, com 6%.

Recife também experimentou um aumento nas atividades comerciais de 4,5%, enfrentando uma leve retração no setor de supermercados e hipermercados, o único local onde o segmento apresentou uma diminuição, com queda de 5,8%.

De acordo com o índice, o setor de supermercados foi o mais beneficiado com o feriado prolongado de festas, apresentando um aumento de mais de 11%, impulsionado pela cidade do Rio de Janeiro, com um crescimento positivo de 11,8%.

Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, destaca que esse resultado está relacionado à inflação em janeiro, que teve um avanço de 0,42%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Outro fator que contribuiu para o aumento nas vendas foi o fato de que em 2024 o Carnaval foi celebrado mais no início do mês, período em que o salário ainda não foi totalmente gasto pelas pessoas. Em 2023, o feriado ocorreu mais para o final de fevereiro”, afirmou Alves.

Outros destaques do Carnaval foram os setores de Recreação e Entretenimento, com um avanço de 7,4%, e Turismo e Deslocamento, com 4,4%. Já o faturamento de Alimentação, abrangendo bares e restaurantes, teve um crescimento menor, de 0,9%.

Redação AM POST