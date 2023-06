O Festival Folclórico de Parintins deve movimentar cerca de R$ 120 milhões na economia do município e nas cidades do entorno. Trabalhando com venda de camisas e acessórios para o festival há 36 anos, o comerciante Sonora Lima, 59, está confiante com o crescimento das vendas no período que antecede e durante a festa. “As vendas crescem 200% nesse período. O nosso movimento é bastante grande”, disse Sonora.

O estabelecimento de Sonora fica localizado na Avenida Amazonas, uma das principais da Ilha Tupinambarana (distante 369 quilômetros de Manaus), e está situado em frente à Catedral Nossa Senhora do Carmo, ponto de encontro dos visitantes. Sonora explica qual a estratégia para atrair os torcedores dos bumbás Caprichoso e Garantido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com esses 36 anos eu me tornei dos dois bumbás, como a gente usa aqui a expressão, ‘Garanchoso’. Um dia eu venho de vermelho e no outro dia eu vou de azul. E assim eu passo a festa toda brincando também”, explicou o comerciante.

De acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em 2023, o Festival deve movimentar cerca de R$ 120 milhões na economia de Parintins e nas cidades do entorno.

É o que também reflete no crescimento do serviço de mototáxi, que chega a dobrar, segundo o mototaxista Reinaldo Soares, 48.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A rotina é a de sempre, saio cinco da manhã praticamente todos os dias, desde o baile dos visitantes até o último dia. Cansa, mas tem que fazer essa rotina e aproveitar o momento porque depois volta ao patamar de sempre. A expectativa é sempre que seja melhor que o ano que passou”, acrescentou.

Símbolo de transporte tradicional na ilha dos bumbás Caprichoso e Garantido, os triciclos também veem sua movimentação crescer e preparam o veículo com as características da festa para atrair mais ainda os visitantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trabalhando como tricicleiro há 20 anos, Plácido Melo, 61, fala da expectativa para receber os turistas e explica que a cada ano prepara uma decoração diferente, sempre beneficiando as cores azul e vermelha. “Eu sempre gostei de enfeitar o meu veículo de trabalho. E é esse lado que eu sempre gosto de fazer, sobre a ornamentação dele”, afirmou Plácido, que batizou o seu instrumento de trabalho de “Triciclo Pai D’égua”.

Para repor as energias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E para ajudar a amenizar o cansaço dos visitantes, os parintinenses também estão preparados. Madalena Rodrigues, 65, popularmente conhecida como Madá, vende sopas há mais de 30 anos na cidade. A comerciante explica como prepara os pratos.

“Eu fico ouvindo a música da igreja, MPB e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Esse é o melhor tempero da minha sopa. Eu corto com todo amor e carinho a sopa”, disse Madá.

Festival

O 56º Festival Folclórico de Parintins acontecerá nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, em Parintins.

No dia 29 de junho, acontece a Festa dos Visitantes Parintins 2023, que será pela primeira vez, no Bumbódromo da cidade. Estão confirmados, David Assayag, Uendel Pinheiro, George Japa, Mikael, Jr Paulain, Rafa Militão e o DJ Jorge Neto. No line-up nacional, Ludmilla, conhecida como “Rainha da Favela”, e Simone Mendes, que defende um repertório que vai do sertanejo ao forró.

Redação AM POST