Gasolina e óleo diesel terá redução dos preços para distribuidoras no Amazonas

A Refinaria da Amazônia (Ream) divulgou nesta quinta-feira (15) uma redução nos preços médios da gasolina A e do diesel, que entrarão em vigor a partir desta sexta-feira (16). A gasolina terá uma queda de 4,70%, passando de R$ 2,94 para R$ 2,80, enquanto o diesel terá reduções entre 2,61% (R$ 3,11) e 2,68% (R$ 3,02), dependendo da modalidade.

A Ream ressalta que os preços são determinados de acordo com critérios transparentes e objetivos de paridade internacional. Eles são ajustados semanalmente com base nas variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado global, bem como nas mudanças cambiais e nos custos de frete para a região. É importante ressaltar que a Ream não define o preço final dos combustíveis para as distribuidoras e postos.

Redação AM POST