Gasolina ficará mais cara a partir desta sexta-feira (19)

Os preços da gasolina e do diesel estarão mais caros a partir desta sexta-feira (19) nas distribuidoras Petrobras.

Em comunicado, a estatal informa que o preço médio da gasolina nas refinarias passará a ser de R$ 1,48 por litro e o diesel passará para R$ 2,58. O reajuste foi de R$0,23 e R$ 0,34 por litro respectivamente.

A nota informa que os preços acompanham o mercado internacional e até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além dos lucros das distribuidoras e dos postos de combustíveis.

A Petrobras diz também que o preço final ao consumidor está abaixo da média mundial, abaixo dos registrados no Chile, Argenina, peru, Canadá, Alemanha, França e Itália.

Mesmo assim, o brasileiro já sentiu no bolso desde o início do ano uma reajuste de 35% no preço da gasolina e 28% no preço do óleo diesel.

Fonte: SBT News