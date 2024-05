Governo beneficia produtores rurais de Tefé por meio do PAF e do Programa + Crédito Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizou a assinatura de contratos do Programa de Assistência Familiar (PAF) e a entrega de cheques a feirantes das Feiras de Produtos Regionais beneficiados, por meio do Programa + Crédito Amazonas, da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

A ação, realizada na quinta-feira (24/05), teve como objetivo incentivar produtores rurais da cidade. Ao todo, três produtores rurais assinaram os contratos por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF), totalizando um investimento de R$ 48 mil. O PAF promove o acesso à alimentação a famílias em vulnerabilidade social e incentiva a agricultura familiar e a piscicultura.

PUBLICIDADE

“O PAF não é apenas sobre comida; é sobre apoiar os pequenos produtores. Ao comprar alimentos diretamente deles, o programa estimula a produção local, fortalece as comunidades rurais e ajuda a preservar tradições agrícolas, que é um dos objetivos do governador Wilson Lima”, disse a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa.

Além disso, 15 feirantes foram beneficiados pelo Programa + Crédito Amazonas da Afeam, com um investimento total de R$ 48 mil. O programa visa impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Estado, proporcionando oportunidades e fortalecendo os municípios do Amazonas.

“Essa iniciativa oferece uma alternativa para que empreendedores e feirantes possam manter seus negócios em funcionamento de forma regular. Ao mesmo tempo, contribui para o fortalecimento da agricultura familiar tanto na capital quanto no interior”, destacou Michelle.

PUBLICIDADE

Redação AM POST