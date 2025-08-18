A notícia que atravessa o Brasil!

Economia

Governo brasileiro envia resposta aos EUA sobre investigação do Pix

Documento aborda críticas de Trump sobre Pix, tarifas do etanol, desmatamento e propriedade intelectual.

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 08:53 - Atualizado em 18/08/2025 às 08:54

investigação Pix EUA

Foto: Reprodução

Notícias de Economia – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminha nesta segunda-feira (18/8) sua resposta oficial à investigação aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais. A medida, conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) com base na Lei Comercial norte-americana, questiona desde a atuação do Pix até políticas ambientais e tarifárias.

Entre os seis pontos levantados por Washington estão: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, mercado de etanol e desmatamento ilegal. O relatório brasileiro deve contestar especialmente as acusações de que o sistema de pagamentos instantâneos favorece empresas nacionais em detrimento das norte-americanas, além de defender a política ambiental e agrícola adotada pelo país.

Leia mais: Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

A abertura da investigação, em julho, somou-se a uma série de medidas que vêm elevando a tensão diplomática entre Brasília e Washington. Na semana passada, o governo Trump anunciou novas sanções, incluindo a suspensão de vistos de dois servidores ligados ao programa Mais Médicos, além de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A Casa Branca alega que a iniciativa fortalece o regime cubano.

O clima já era de atrito após a imposição de sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA. Integrantes do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes e outros ministros da Corte, também foram alvo de restrições de entrada no território norte-americano.



