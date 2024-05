Governo do Amazonas avança em tratativas para impulsionamento do polo naval

O Governo do Amazonas abriu diálogo com o setor naval para alinhar ações coordenadas que colaborem para o desenvolvimento da atividade no estado. Nesta quinta-feira (02/05), o vice-governador do Estado, Tadeu de Souza, participou de uma reunião com membros da Associação PanAmazônia em sua sede, localizada no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

No encontro, foram discutidas estratégias para vencer os desafios logísticos e dar mais competitividade às empresas da construção de embarcações, balsas e estaleiros. O setor é responsável pela logística e transporte de mercadorias e insumos para a Zona Franca de Manaus (ZFM), principal modelo econômico que gera mais de 120 mil empregos diretos no estado.

O vice-governador ressaltou que o Estado já concede ao setor naval incentivos no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), variando de acordo com a empresa e atividade. Tadeu de Souza reiterou o compromisso da gestão Wilson Lima de promover ações para melhorar o ambiente de negócios local e, assim, promover desenvolvimento econômico.

“Discutimos sobre a logística fluvial e a necessidade, por exemplo, de fortalecimento e consolidação do polo naval e de outras vertentes econômicas que estão em fase de desenvolvimento, como a operação de potássio, do petróleo e gás natural na Amazônia. Tudo isso tem certos vínculos e necessita de ações coordenadas. E, hoje, estivemos aqui entendendo as necessidades existentes”, disse.

A Associação PanAmazônia é uma organização civil privada e sem fins lucrativos que atua na cooperação e integração das sociedades da Amazônia continental como forma de desenvolvimento da região. O presidente da entidade, Belisário Arce, destacou a importância da reunião na busca de soluções para o desenvolvimento do setor naval no Amazonas.

“Hoje, nós estivemos reunidos aqui com nossos associados que atuam nessa área da navegação fluvial, da construção naval também, detalhando ao vice-governador quais são os principais gargalos e quais são também as possibilidades que essa atividade permitiria ao estado do Amazonas”, ressaltou.

Também participaram da reunião o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, além dos empresários Jaime Benchimol e Fábio Gobeth, e demais membros da entidade.

Redação AM POST