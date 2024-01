Governo Lula encerra 2023 com déficit de R$ 230,5 bilhões; segundo pior da história

O ano de 2023 encerrou com um déficit primário expressivo para o governo federal brasileiro. Segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 29, o déficit foi de R$ 230,5 bilhões, equivalente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Essa situação financeira preocupa especialistas e analistas econômicos, uma vez que o país enfrenta dificuldades em equilibrar as contas públicas e manter a estabilidade econômica.

O resultado é o segundo pior da série histórica iniciada em 1997 e fica apenas atrás do resultado de 2020, ano da pandemia de covid-19, quando o déficit foi de R$ 939,9 bilhões em valores atualizados pela inflação.

O déficit primário ocorre quando as despesas do governo superam as receitas com impostos e outras formas de arrecadação. Em outras palavras, significa que o governo está gastando mais do que está arrecadando. Esse cálculo não inclui os juros pagos pela dívida pública, que são contabilizados em outro indicador chamado déficit nominal.

Um dos principais fatores que contribuiu para o alto déficit observado em 2023 foi o resultado negativo da Previdência Social. Enquanto o Tesouro e o Banco Central apresentaram superávit de R$ 75,7 bilhões, a Previdência registrou um déficit de R$ 306,2 bilhões. Isso significa que os gastos com aposentadorias e benefícios previdenciários foram maiores do que as contribuições dos trabalhadores.

O déficit registrado em 2023 superou tanto a projeção do orçamento do ano, que previa um déficit de até R$ 228,1 bilhões, quanto a última estimativa realizada em novembro, que apontava um resultado negativo de R$ 177,4 bilhões. Essa divergência entre as expectativas e a realidade demonstra a dificuldade do governo em controlar as despesas e aumentar as receitas para equilibrar as contas públicas.

A “meta informal” estabelecida pelo governo no início de 2023 era um déficit primário abaixo de R$ 100 bilhões, equivalente a 1% do PIB. No entanto, o resultado final revelou uma situação muito mais desfavorável, com um déficit de R$ 230,5 bilhões. Esse desequilíbrio nas contas públicas pode ter consequências significativas para a economia brasileira, como o aumento da dívida pública, a redução dos investimentos e o consequente impacto negativo no crescimento econômico.

Diante desse cenário preocupante, é fundamental que o governo adote medidas para conter o déficit primário e promover o equilíbrio fiscal. Isso envolve a redução de despesas públicas, a ampliação das receitas e o aumento da eficiência na gestão dos recursos. Além disso, é importante rever o sistema previdenciário, buscando soluções sustentáveis para garantir a aposentadoria dos brasileiros sem comprometer as finanças do país.

A responsabilidade de superar os desafios fiscais não é apenas do governo, mas de toda a sociedade. É necessário o engajamento de empresários, trabalhadores, especialistas e demais agentes econômicos para buscar soluções criativas e viáveis para a melhoria do cenário fiscal. Somente com o esforço conjunto será possível reverter a atual situação e estabelecer bases sólidas para o crescimento econômico sustentável e a estabilidade financeira do país.