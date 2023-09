Governo vai aprovar reforma tributária em outubro, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja aprovar a reforma tributária no mês de outubro. Haddad destacou que uma das maiores fontes de insegurança jurídica no Brasil atualmente é a complexidade do sistema tributário, que gera incertezas sobre quando e como os impostos devem ser pagos.

“A maior insegurança jurídica que o Brasil oferece hoje é o caos tributário, que ninguém sabe quando deve e quando vai receber. E isso é um erro”, afirmou Haddad em uma entrevista coletiva ao chegar para um evento na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) nesta segunda-feira, 18.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto ao ambiente político para a discussão da reforma administrativa, o ministro da Fazenda observou que não enxerga turbulências significativas no cenário político. Ele destacou que ninguém é a favor dos altos salários no Brasil e argumentou que a reforma administrativa é uma medida importante para lidar com essa questão.

Haddad também ressaltou que a agenda ambiental e a aprovação da reforma tributária são agendas complementares e estão progredindo de acordo com o cronograma estabelecido pelo governo. Ele enfatizou a colaboração entre os poderes Executivo e Legislativo nesse processo e a importância de colher os benefícios dessas agendas o mais cedo possível para impulsionar o crescimento econômico do Brasil.

O ministro da Fazenda também rebateu críticas sobre a suposta demora na implementação das reformas, argumentando que o governo Lula está avançando rapidamente em várias frentes, como a emissão de títulos verdes e a reforma tributária, demonstrando que o Brasil está focado em alcançar seus objetivos primordiais.