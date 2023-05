Haddad destaca aprovação do arcabouço fiscal e ressalta a próxima etapa: a reforma tributária

Após a aprovação do texto-base do arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados com 372 votos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou que o próximo passo é a aprovação da reforma tributária.

Haddad expressou sua satisfação com o resultado expressivo, destacando que a Câmara deixou claro seu compromisso em buscar um entendimento para melhorar o Brasil. Ele afirmou que isso traz confiança de que a reforma tributária será a próxima tarefa a ser cumprida. O ministro se reuniu anteriormente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir os detalhes finais do texto do arcabouço fiscal.

Durante o encontro, Haddad informou que Lira expressou sua intenção de votar a reforma tributária na Câmara ainda no primeiro semestre deste ano. O ministro destacou o compromisso de trabalhar intensamente com o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, e disponibilizar toda a equipe para apoiá-lo. Ele expressou confiança de que as duas reformas colocarão o país em um novo patamar de crescimento potencial.

Haddad também sinalizou que, a partir do segundo semestre de 2023, o governo apresentará outras reformas, incluindo mudanças no crédito, mercado de capitais e seguros. Ele ressaltou a importância do bom senso, diálogo e disposição para avançar com as reformas.

O ministro reconheceu que é natural que partidos como o Psol, de extrema esquerda e oposição, manifestem-se contra determinados projetos. Ele destacou que houve debate sobre os parâmetros da regra fiscal, mas elogiou o trabalho do relator em encontrar um ponto de equilíbrio, mesmo que isso desagrade algumas pessoas.

Por fim, Haddad comemorou o fato de a oposição ter ficado isolada na votação, afirmando que o texto não agradou setores da extrema direita, mas permitiu a composição com um centro democrático. Ele ressaltou que há muitos assuntos a serem votados no Congresso até o final do ano e que o objetivo de 2023 é arrumar o Estado brasileiro.

Redação AM POST