Investidores estrangeiros desfazem otimismo e tiram bilhões do Brasil às pressas

Notícias do Brasil – A onda de otimismo que vinha impulsionando a bolsa brasileira nos últimos meses sofreu uma brusca reversão. Em apenas seis dias de julho, investidores estrangeiros retiraram R$ 4,8 bilhões da B3, interrompendo uma sequência positiva e acendendo um alerta sobre a confiança internacional no mercado nacional.

Segundo dados da própria B3, os saques começaram em 8 de julho, justamente um dia antes do anúncio das novas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O movimento tem provocado turbulência e incerteza, principalmente entre os grandes investidores globais. Com isso, o saldo acumulado do mês de julho já apresenta uma retirada líquida de R$ 3,5 bilhões, apagando o otimismo que marcou o desempenho recente do mercado.

Para se ter dimensão do contraste, maio de 2025 havia encerrado com um aporte expressivo de R$ 10,5 bilhões em recursos estrangeiros — o melhor resultado mensal desde dezembro de 2019. O cenário positivo, impulsionado por expectativas de estabilidade fiscal e retomada do crescimento, agora dá lugar a um ambiente de aversão ao risco.

Especialistas apontam que a virada no humor dos investidores tem como pano de fundo o agravamento das tensões geopolíticas e comerciais, sobretudo após o gesto do governo de Donald Trump, que anunciou de forma unilateral a aplicação de pesadas tarifas sobre produtos brasileiros. A decisão foi interpretada como um sinal de fragilidade nas relações bilaterais e reacendeu temores de instabilidade comercial.

Além do impacto direto sobre o comércio, a medida norte-americana lançou dúvidas sobre o posicionamento do Brasil em uma eventual guerra comercial e sobre a capacidade do país de atrair capital externo em meio a um ambiente internacional mais hostil.

Com o dólar em alta e o Ibovespa pressionado, a expectativa para os próximos dias é de volatilidade acentuada, enquanto o mercado aguarda possíveis reações diplomáticas do governo brasileiro e sinais de política econômica que possam restaurar a confiança de investidores estrangeiros.