Levantamento mostra redução de preços de gasolina, etanol e diesel

Um levantamento divulgado pelo instituto ValeCard nessa terça-feira, 4, mostrou que os preços médios de gasolina, etanol e diesel foram reduzidos em alguns postos do Brasil .A pesquisa se baseou em abastecimentos de 25 mil estabelecimentos credenciados.

O resultado mostrou que o preço do diesel S-10 nas bombas recuou 1,07% entre os dias 27 de março e 2 de abril de 2023, em comparação com a semana anterior. Na pesquisa, a gasolina caiu 0,40% na semana passada ante a semana anterior, a R$ 5,698 por litro, em seu terceiro recuo semanal consecutivo.

Ainda segundo a sondagem do instituto, o etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas de combustívei, caiu 0,45% a R$ 3,986 o litro.

Análise

De acordo com o head de inovação e portfólio na ValeCard, Brendon Rodrigues, o preço do diesel em março foi influenciado por duas reduções feitas pela Petrobras nas refinarias, a mais recente no dia 22 de março. “Como as duas reduções somam 6,38% de queda, consideramos que ainda há espaço para que o preço no varejo caia mais nas próximas semanas”, disse.

Para ele, isso se deve a dois fatores principais: a acomodação de preços no varejo após uma alta exagerada na primeira quinzena do mês e a redução do preço cobrado pelo etanol anidro nas usinas produtoras.

“Nas próximas semanas poderemos ter uma alteração nesse cenário de queda de preços, haja vista que o preço do petróleo no mercado internacional está em alta e isso pode ser afetar o praticado pela Petrobras nas refinarias”, ressaltou Rodrigues.

Segundo ele, essa queda dos preços do etanol hidratado nos postos de combustíveis reflete a redução dos preços nas usinas produtoras. “Em São Paulo, por exemplo, o preço praticado pelas usinas caiu nas últimas três semanas, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq”, disse Rodrigues.