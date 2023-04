Loterias da Caixa vão ter reajuste no preço das apostas

Redação AM POST

Os bilhetes das Loterias vão ficar mais caros a partir de 30 de abril. A Caixa Econômica Federal anunciou um reajuste de até 25% nos preços. O anúncio foi feito pelo banco na segunda-feira 10.

De acordo com a Caixa, o aumento foi necessário, para corrigir o preço das apostas em relação à inflação. O banco usa como base a atualização de seus valores originais pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Lotofácil: de R$ 2,50 para R$ 3

Quina: de R$ 2 para R$ 2,50

Lotomania: de R$ 2,50 para R$ 3

Timemania: de R$ 3 para R$ 3,50

Dia de Sorte: de R$ 2 para R$ 2,50

As novas alterações entrarão em vigor a partir de 30 de abril para Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Lotomania. A partir de 3 de maio, o reajuste passa a valer também para a Timemania e Dia de Sorte.

No caso da Mega-Sena, o aumento no preço da aposta pode, eventualmente, resultar em prêmios mais altos. Isso porque, do valor total arrecadado por concurso, 43% são destinados à premiação. Portanto, se o mesmo número de apostas for realizado a preço mais alto, a cifra arrecadada tende a subir, elevando o valor do prêmio.

O último reajuste nas Loterias da Caixa havia sido aplicado em novembro de 2019. Na ocasião, a Mega-Sena sofreu um aumento de 28%.

*Com informação Revista Oeste