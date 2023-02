MDS estima que 2,5 milhões recebem Bolsa Família de forma irregular

Agência Brasil

Os cadastros do Programa Bolsa Família estão sendo revisados e há indícios de que 2,5 milhões de pessoas estejam recebendo o benefício de forma irregular. De acordo com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, há pessoas com renda elevada que estão recebendo o benefício, que é destinado às famílias de baixa renda.

Wellington Dias informou que o governo está desenvolvendo programas para que as famílias consigam melhorar sua renda, sem precisar do benefício. Afinal, ele não pode ser considerado um salário.

O Programa Bolsa Família atende a 21,9 milhões de famílias.

Na quinta-feira, Wellington Dias visitou uma cozinha solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto na região do Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal.

O ministro também comentou sobre a intenção de contribuir para o fortalecimento do projeto de transformar a experiência em política pública.