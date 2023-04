Mega-Sena acumula e prêmio é estimado em R$16 milhões

Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.583 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (15), em São Paulo.

Os números sorteados foram 02, 20, 27, 30, 52 e 57.

A quina teve 51 acertadores e cada um receberá R$ 58.015,77. Para os 3.786 ganhadores da quadra, o prêmio será de R$ 1.116,44

O prêmio para o próximo sorteio, marcado para a noite de quarta-feira (19), também em São Paulo. está estimado em R$ 16 milhões.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal .