Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.575. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (18), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.

Os números sorteados foram os seguintes: 04-12-14-41-46-53. O valor estimado para o próximo concurso é de R$ 54 milhões.

A quina teve 69 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 61.915,50. A quadra registrou 5.767 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.058,2 cada.

O próximo sorteio será na quarta-feira (22). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.