Mega-Sena acumula e promete R$ 53 milhões no próximo sorteio

Na noite deste sábado (10), o concurso 2.687 da Mega-Sena surpreendeu os apostadores ao não apresentar nenhum ganhador nas seis dezenas sorteadas. Os números sorteados foram 02, 04, 24, 30, 34 e 50, deixando o prêmio principal acumulado.

A Caixa Econômica Federal informou que, apesar da ausência do grande vencedor, 50 apostas acertaram a quina e foram premiadas com R$ 74.293,74 cada. Além disso, 4.178 apostas acertaram a quadra, garantindo a seus participantes o prêmio de R$ 1.270,15 cada.

Com o acumulado, o próximo sorteio, agendado para quinta-feira (15), promete um prêmio ainda mais tentador, estimado em R$ 53 milhões. Os apostadores terão uma nova chance de testar a sorte e sonhar com uma mudança significativa em suas vidas.

Para participar do próximo sorteio, os interessados devem adquirir um bilhete, no valor mínimo de R$ 5, que corresponde a uma aposta de seis números. Vale ressaltar que as probabilidades de acertar as seis dezenas com uma única aposta são de uma em mais de 50 milhões.

O mistério das bolinhas numeradas continua a alimentar a esperança e a imaginação de quem sonha com a sorte grande.

