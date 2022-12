Mega-Sena da Virada concentra todas as apostas a partir de hoje (18)

Agência Brasil

Caixa Econômica Federal realizou na noite nesse sábado (17), o último sorteio simples da Mega-Sena, principal loteria do país. A partir deste domingo (18), até as 19h do dia 31 de dezembro, as apostas só podem ser feitas para o concurso especial de fim de ano, conhecido como Mega da Virada.

Continua depois da Publicidade

Segundo a Caixa, na edição de 2021, foram realizadas 333 milhões de apostas, um crescimento de 28% em relação a edição anterior. E para o concurso especial deste ano, a expectativa é um número bem maior de apostas.

A principal novidade da edição 2022 da Mega da Virada, e que deve continuar após o sorteio do concurso 2550 do próximo dia 31 para os concursos regulares da loteria, é que a Caixa Econômica Federal ampliou a quantidade de números que podem ser marcados no volante das apostas. Agora, o apostador pode marcar até 20 dezenas do universo das 60 disponíveis, antes o limite era de 15 números por aposta.

Apesar de o prêmio não acumular, a possibilidade de acertar os 6 números foi ampliada com esta nova regra. Assinalando 20 dezenas, a probabilidade de levar o prêmio principal da Mega-Sena cravando os seis números sorteados melhorou. Agora, a chance é de uma em 1.292 vezes. Mas para fazer essa aposta com 20 palpites é preciso desembolsar R$ 174.420,00.

Continua depois da Publicidade

A estimativa do prêmio para a Mega da Virada de R$450 milhões. O sorteio acontece às 20h, horário de Brasília, do dia 31 de dezembro.