Megaloja da Havan em Belém é fechada pela secretaria de Saúde

A inauguração de uma loja da Havan em Belém, no Pará, atraiu uma multidão às portas da unidade, a primeira da rede varejista no estado. As imagens que viralizaram na internet mostraram lotação na rampa de acesso.

Por conta da aglomeração e do não cumprimento das regras de distanciamento social devido ao novo coronavírus, a loja foi fechada pela Secretaria de Saúde do Pará e o representante foi conduzido pela Polícia Civil.

A inauguração ocorre na véspera do Círio de Nazaré, principal festa religiosa na cidade, que neste ano teve cancelada a promissão da imagem pelas ruas para evitar aglomeração por causa da pandemia do coronavírus.

O espaço, de cerca de 7 mil m², aberto ao público hoje, foi inaugurado pelo próprio dono da rede, o empresário Luciano Hang. Ele dançou carimbó, típica do Pará, com centenas de funcionários, a maioria sem o uso de máscaras.

“Como o diria o paraense, que festa ‘pai d’égua’. Escolhemos essa cidade para fazer a inauguração da loja 150 da Havan porque temos mais de mil paraenses trabalhando na nossa rede. Nós vimos o amor que vocês têm pelo estado de vocês, mas tem que ir para longe arrumar um emprego. Estou muito feliz de estar aqui em Belém proporcionando essa alegria pra vocês. O melhor programa social é a geração de empregos”, disse o empresário, que anunciou mais de 3.000 novos postos de trabalho até o final do ano.

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou, ontem (9), mais 447 casos de Covid-19 e 9 mortes. Até agora, são 237.925 casos da doença e 6.645 óbitos no estado.

A Prefeitura de Belém declarou que a inauguração da loja foi um “evento privado” e que a responsabilidade de “contenção e distanciamento das pessoas” cabe à empresa.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, informou que o responsável pelo estabelecimento comercial foi intimado para prestar esclarecimentos e autuado por crime Contra a Saúde Pública.

A Secretaria de Saúde do Pará publicou uma atualização do caso às 17h45, anunciando que o estabelecimento foi fechado e o gerente foi conduzido para prestar esclarecimentos, na Seccional da Marambaia, pelo não cumprimento das regras previstas pela OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e da OMS (Organização Mundial de Saúde).

A assessoria de imprensa da Havan não comentou o caso.