MEI e Simples Nacional ganham opção de parcelar débitos em até 5 anos

Notícias de Economia – A Receita Federal lançou uma nova funcionalidade no sistema de parcelamento que amplia as opções para contribuintes do Simples Nacional e Microempreendedores Individuais (MEIs). A partir de agora, é possível escolher o número de parcelas no momento da solicitação para regularização de débitos, respeitando o limite máximo de 60 vezes.

A mudança oferece maior autonomia aos contribuintes, que poderão planejar o pagamento de suas dívidas conforme sua realidade financeira. Os valores mínimos permanecem os mesmos: R$ 300 por parcela para empresas do Simples Nacional e R$ 50 para os MEIs.

A medida é vista como um avanço na gestão financeira dos pequenos negócios, ao facilitar o cumprimento das obrigações fiscais e melhorar a previsibilidade do fluxo de caixa.

A nova opção já está disponível no Portal do Simples Nacional e no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal, reforçando o processo de digitalização dos serviços públicos e promovendo mais praticidade para os contribuintes.