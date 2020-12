Pagamento do auxílio emergencial termina nesta hoje e deixará 48 milhões sem ajuda do governo

A Caixa realiza, nesta terça-feira (dia 29), o último pagamento do ciclo 6 do Auxílio Emergencial, a cerca de 3,2 milhões de brasileiros nascidos em dezembro. Esta é a última parcela do Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão para o grupo. Até agora, a instituição já realizou o crédito de R$ 291,8 bilhões a 67,9 milhões de beneficiários.

O dinheiro será disponibilizado na conta digital e poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem para pagar contas básicas e fazer compras em lojas farmácias e supermercados, através do cartão de débito virtual ou do QR Code. Os saques em espécie, no entanto, só poderão ser realizados a partir de 27 de janeiro de 2021.

Também recebem o crédito nesta terça, 100 mil pessoas nascidas neste mês, com direito apenas à parcela de dezembro da prorrogação do benefício. Isso porque, segundo o Ministério da Cidadania, esses cidadãos receberam a primeira remessa do auxílio de R$ 600 em julho e terão, agora, a primeira e única cota de R$ 300 da extensão. As mães chefes de família serão as únicas que, mesmo nesta situação, irão receber R$ 600, já que têm direito à cota extra dobrada. A retirada do dinheiro também só pode ser feita em janeiro, no dia 27.

