Pesquisa mostra que 62% dos brasileiros têm qualidade de vida afetada por alta nos custos de moradia

Notícias de Economia – Os custos com moradia têm pesado cada vez mais no bolso do brasileiro. Segundo uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 62% dos entrevistados afirmam que despesas como aluguel, IPTU e condomínio comprometem a sua qualidade de vida. O cenário se agrava com a percepção de aumento desses gastos: 66% perceberam que os valores subiram nos últimos 12 meses.

PUBLICIDADE

Em um mês de orçamento apertado, o aluguel é prioridade para 39% dos entrevistados, seguido pela conta de energia (25%) e pelo financiamento do imóvel (19%). Segundo o levantamento, 40% dos consumidores ainda moram de aluguel e 30% já possuem o imóvel próprio quitado.

Peso no orçamento

Para 19% dos entrevistados, as despesas do lar – envolvendo aluguel, financiamento, IPTU e condomínio – superam a metade da renda familiar. Outros 27% sequer sabem calcular quanto do orçamento é comprometido com esse tipo de gasto.

PUBLICIDADE

As contas básicas de água, luz e gás também têm impacto significativo: para 36% dos brasileiros, essas despesas consomem entre 11% e 20% da renda; para 23%, o valor varia de 21% a 30%.

Leia mais: Banco Central bloqueia contas e Pix do ex-assessor de Moraes

PUBLICIDADE

“O custo de moradia no Brasil tem grande impacto na vida financeira das famílias. A alta dos preços pressiona não apenas o orçamento mensal, mas também o planejamento de médio e longo prazo, forçando muitos a recorrerem ao crédito para manter as contas em dia”, afirma Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

Planejamento financeiro é a chave

A pesquisa mostrou ainda como os brasileiros lidam com imprevistos relacionados à moradia. Cerca de 29% recorrem ao cartão de crédito e 44% já precisaram de empréstimo ou crédito pessoal para arcar com despesas do lar.

PUBLICIDADE

A falta de planejamento financeiro também se destaca: 53% não se preparam para reajustes de contas e têm dificuldades em ajustar o orçamento.

“Os dados destacam a importância do planejamento financeiro para entender o orçamento, já que um terço da população nunca calculou um dos gastos mais altos do dia a dia”, reforça Thiago Ramos. “A moradia é uma necessidade básica, mas, sem controle, o peso das despesas pode se tornar um problema.”

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinion Box entre 24 de julho e 1º de agosto de 2025, com 1.073 entrevistas com brasileiros de diferentes regiões, faixas etárias e classes sociais, com o objetivo de compreender a percepção sobre gastos com moradia e o impacto no orçamento familiar.