Petrobras fecha 3º trimestre de 2023 com lucro de R$ 26,6 bi

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (9) um lucro líquido de R$ 26,6 bilhões no terceiro trimestre de 2023, revelando uma queda de 42% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, houve uma redução de 7,5% em relação ao segundo trimestre deste ano, conforme apontado no relatório financeiro divulgado pela estatal.

A desvalorização do real frente ao dólar foi apontada como um dos principais fatores que impactaram o desempenho financeiro da Petrobras. Apesar disso, a empresa ressaltou a manutenção dos bons resultados, destacando o Ebitda de R$ 66,2 bilhões, que representa o lucro operacional excluindo juros, impostos, depreciação e amortização. Esse valor cresceu 17% em comparação com o segundo trimestre de 2023, alcançando a sexta melhor marca trimestral na história da Petrobras.

O relatório destaca que o resultado positivo do Ebitda foi impulsionado pela valorização de 11% no preço do petróleo no mercado internacional, pelo aumento das exportações e das vendas de derivados no mercado interno, e pela redução nas importações de Gás Natural Liquefeito (GNL).

A divulgação dos resultados financeiros veio acompanhada do anúncio de uma distribuição de R$ 17,5 bilhões aos acionistas, referentes a dividendos e juros sobre capital próprio.

Quanto à dívida bruta, o relatório revela que atingiu US$ 61 bilhões, representando um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior. A Petrobras esclarece que esse crescimento não está relacionado a captações de dívida financeira, mas sim à entrada em operação da plataforma Anita Garibaldi na Bacia de Campos.

Além dos aspectos financeiros, a Petrobras divulgou o relatório de produção do terceiro trimestre de 2023, registrando um crescimento de 9% em relação ao segundo trimestre, totalizando 2,88 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). A produção própria no pré-sal atingiu um novo recorde trimestral de 2,25 milhões de boed, equivalente a 78% da produção total da Petrobras.