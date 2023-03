Petrobras reduz Diesel de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro

Redação AM POST

A Petrobras anunciou ao mercado que, a partir da próxima quinta-feira (23) reduzirá o preço médio de venda de diesel para as distribuidoras, que passará de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro, ou baixa de 4,5%.

Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba.

“Essa redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da Petrobras frente às principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino”, afirmou a companhia.

A estatal ainda destacou que, na formação de seus preços, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

A refinaria de Mataripe, controlada pela Acelen, braço do fundo árabe Mubadala no Brasil, ao contrário da estatal, tem reduzido semanalmente o preço dos combustíveis.

No mercado baiano, o preço do diesel está em paridade com o Golfo do México, enquanto a gasolina está com o preço 3% acima do mercado internacional.

Na Petrobras, a gasolina está em paridade com os preços externos e o diesel registrava uma diferença positiva de R$ 0,10 o litro, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

As ações da companhia registram uma sessão de queda de cerca de 1% por volta das 11h (horário de Brasília) desta terça, também em um dia de queda para o petróleo. O Credit Suisse destaca agora que ver o diesel da companhia com desconto de -2% (ou -R$ 0,08 por litro) em relação à paridade de preços de importação, enquanto a gasolina está próxima à paridade.