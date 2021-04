Petrobras volta a subir preços do diesel e da gasolina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Petrobras informou nesta quinta-feira (15) que vai voltar a aumentar o preço médio do litro do diesel e da gasolina nas refinarias a partir desta sexta-feira (16).

Os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,64 por litro para a gasolina (alta de 1,9%) e R$ 2,76 por litro para o diesel (alta de 3,8%) aumento de , após aplicação de reajustes de R$ 0,05 e de R$0,10 por litro, respectivamente.

No sábado (10), a companhia reduziu o preço do diesel, mas manteve o da gasolina.

“Os reajustes são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo. Isso possibilita a companhia competir de maneira mais eficiente e flexível e evita o repasse imediato da volatilidade externa para os preços internos”, informou a estatal em comunicado.

Com o novo aumento, o preço da gasolina passa a acumular alta de 43,47% desde o início do ano, enquanto o valor do diesel já subiu 36,63%.

Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02.

O vídeo abaixo, feito após alta nos preços do combustível em fevereiro deste ano, explica como funciona a dinâmica do valor da gasolina e do diesel.

Mudança de comando

A Petrobras passa por um processo de mudança no seu comando.

Nesta sexta-feira, o conselho de administração da Petrobras se reúne para avaliar propostas de eleição do novo presidente e dos diretores executivos da companhia.

Para o cargo de presidente, o colegiado avaliará o nome do general da reserva Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, Silva e Luna foi aprovado, em assembleia, para assumir uma vaga no conselho de administração da petroleira – passo necessário para poder assumir o comando da empresa.

