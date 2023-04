Pix é a segunda forma de pagamento mais usada no mundo

Redação AM POST

O Pix foi o segundo sistema de pagamentos instantâneos mais usado no mundo em 2022. No total, foram 29,2 bilhões de transações. Com o número, 15% das operações desse tipo em todo o planeta foram realizadas somente no Brasil. Os dados são da pesquisa feita pela parceria entre as empresas especializadas ACI Worldwide e GlobalData.

Somente a Índia ultrapassa o Brasil, com 89.5 bilhões de transferências imediatas. Vale lembrar que recentemente o país asiático passou a ser o mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o levantamento, o uso do Pix cresceu 229% entre 2021 e 2022. Assim, foi uma aceleração maior do que o sistema indiano, que teve aumento de 76%.

Top 5

Junto de Índia e Brasil, completam a lista dos maiores mercados globais em quantidade de pagamentos instantâneos no ano passado:

3º – China, com 17.6 bilhões de transações (crescimento de 0.9%).

4º – Tailândia, com 16.5 bilhões de transações (crescimento de 63.4%).

5 º – Coreia do Sul, com 8 bilhões de transações (crescimento de 9.6%).