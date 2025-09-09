A notícia que atravessa o Brasil!

Polo Industrial de Manaus fatura R$ 128,7 bilhões e mantém ritmo de crescimento

Setores de vestuário, madeireiro e duas rodas lideram alta, enquanto geração de empregos supera 131 mil postos.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 12:36

Foto: (Divulgação)

Notícias de Economia – O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 128,7 bilhões entre janeiro e julho de 2025, representando crescimento de 11,95% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a receita somou R$ 114,96 bilhões. Em dólar, o montante atingiu US$ 22,61 bilhões.

O aumento do faturamento foi acompanhado de expansão na geração de empregos. A média mensal de trabalhadores no PIM foi de 131.592, alta de 9,28% frente aos 120.413 postos registrados no mesmo intervalo de 2024.

Entre os segmentos com maior participação no faturamento estão Bens de Informática (21,54%), Duas Rodas (19,81%) e Eletroeletrônico (16,54%). Já os setores que mais cresceram foram Vestuário e Calçados (+45,35%), Madeireiro (+35,99%) e Duas Rodas (+21,61%).

A produção de itens específicos também registrou forte expansão: relógios de pulso e de bolso subiram 33,21%, monitores LCD 22,19%, bicicletas 22,19%, motocicletas e motonetas 15,44%, e condicionadores de ar tipo split 14,87%.

Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os indicadores refletem crescimento sustentado e consolidam a força econômica do Polo. “Alcançamos um crescimento consistente de quase 12% e mantemos a geração expressiva de empregos. É a política positiva do governo federal em prol da Zona Franca de Manaus e da economia regional”, afirmou.

